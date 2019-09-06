Kiralık araç saltanatı böyle işliyor: Belediye İçişleri Bakanlığı için araç kiralıyor

AKP'li Güngören Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığa araç kiralayıp vermek için meclis kararı aldı. CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar karara tepki göstererek, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu pejmürde edeceğine emniyetin ihtiyaçları olan araçları sağlama konusunda çaba göstersin, bu araçları sağlasın' dedi.

İstanbul'daki AKP'li Güngören Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığa araç kiralamak için meclis kararı aldı. CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar, her iki kurumun da İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmasına rağmen alınan bu karara tepki gösterdi.

Güngören Belediye Meclisi'nin 4 Eylül tarihli oturumunda, Belediye Başkanı'na “dış kurumlara araç tahsis edilmesi” için yetki verildiği ortaya çıktı. Karara göre, Güngören Belediyesi kendi bütçesinden 5 motosiklet satın alıp ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edecek, 10 adet binek araç da kiralanarak emniyetin kullanımına verilecek, Kaymakamlığa da bir adet lüks makam aracı kiralayarak tahsis edecek. Kaymakamlığın özel kalemi için de belediye tarafından bir adet binek araç kiralanacak.

'HER KURUMUN AYRI BÜTÇELERİ VAR'

Belediye Meclisi oturumunda oy birliği ile kabul edilirken, CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, “Kiralanacak araçlar Güngören Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Her kurumun ayrı bütçeleri var. Belediye olarak biz bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz ancak bu kurumlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı aslında bu kurumların araç ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda ama Güngören'de bu gerçekleştirilememiş” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Şar, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ‘pejmürde edeceğine' emniyetin ihtiyaçları olan araçları sağlama konusunda çaba göstersin, bu araçları sağlasın. Ama görüyoruz ki bu konuda yeterli olamamış. Biz CHP olarak yine de bu ihtiyaçların karşılanması için evet oyu vereceğiz” dedi.