Milyarlık araç ihalesini ortaya çıkaran yazar hakkında soruşturma başlatıldı

Yeni Şafak'ın sahibi Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy'un İBB'den aldığı 1 Milyar 350 Milyon TL'lik ihaleye ilişkin yazdığı yazı nedeniyle, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in, Yeni Şafak'ın sahibi Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy'un İBB'den aldığı 1 Milyar 350 Milyon TL'lik ihaleye ilişkin yazısı hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmayı sosyal medya hesabından duyuran Ağırel, "İBB’ye 1 Milyar 350 Milyon TL'lik araç kiralayan, Yeni Şafak ve TVNET'in sahibi Nuri Albayrak’ın damadı olan Platform Turizm’in sahibi Adem Altunsoy hakkındaki yazım ile ilgili hakkımda soruşturma başlatılmış! Bu işle ilgili tüm ayrıntıları Cumartesi günkü yazımda okuyacaksınız" dedi.