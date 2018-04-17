AKP'li başkana destek: Dünya düzdür, aksini ispat edene 50 bin lira vereceğiz

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın küre şeklinde olduğuna ilişkin görüntülerin bilgisayar efekti olduğunu belirterek, dünyanın gerçekten küre olduğunu kanıtlayana 50 bin lira para ödülü vereceklerini söyledi.
Kısa süre önce dünyanın düz olduğuna ilişkin düşüncenin AKP içinde oldukça yayıldığına ilişkin haberler çıkmış, AKP Fatih Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Tolgay Demir, AKP'nin internet sitesinde “dünyanın düz olduğunu” anlatan bir makale yayımlamıştı.
Açıklamayı yapan Dernek Başkanı Özkan'ın AKP ile bağı merak konusu. Özkan'ın sosyal medya hesabında "Allah'a inanmak ayrıcalıktır" notu yer alıyor.