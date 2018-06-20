AKP'den iki oy birden kullanan kişiye ilişkin ilk açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika ve İzmir’de iki kez oy kullanan ve gözaltına alınan şahısla ilgili konuştu.

AKP'li olduğunu belirten bir seçmenin hem Belçika'da hem de Türkiye'de havalimanında oy kullandığını gösteren fotoğraflar paylaşması sonrası AKP'den açıklama geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu konuyla ilgili İzmir Savcılığı gerekli soruşturmayı başlattı. Son durum dün itibariyle adı geçen kişi yakalandı. Ve savcılıkta ifadesi alındı. Ama örgüt kapsamında olup olmadığı, evrakta sahtecilik çerçevesinde mi yapıldı, örgütlü bir eylem midir? Araştırılması için savcılık soruşturmayı yapıyor. Adı geçen kişi Ankara'ya getirildi. Örgütlü bir iş mi, yoksa bireysel ya da seçim suçu kapsamında farklı bir değerlendirme mi, bunların hepsi değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.