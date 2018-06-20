İki oy birden kullanan AKP'li gözaltına alındı

Yurt dışı seçmen listelerinde yer alan bir AKP'li kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını paylaşmış ve büyük tepki çekmişti. YSK Başkanı Sadi Güven, şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

AKP'li bir seçmen, kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış, olay büyük tepki çekmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, "Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk" dedi.