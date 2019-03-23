AKP'de 'Mansur Yavaş kazanır' tepkisi: Yazıklar olsun

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, Ankara'da seçimleri Mansur Yavaş'ın 'epey bir farkla' kazanacağını ileri sürerken, bu sözlere Star yazarı Hüseyin Gülerce'den tepki geldi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, 31 Mart seçimlerine ilişkin yazısında dikkat çeken ifadeler kullanmış, Mansur Yavaş'ın farkla kazanacağını, Binali Yıldırım'ın ise farklı bir şekilde kazanamayacağını dile getirmişti.

Aksoy'un bu yazısına Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'den tepki geldi.

"Anket yalanlarına kananlara yazıklar olsun" diyen Gülerce, "Hani 'bizim mahalle' diyoruz ya, içimizden bir yazar, birkaç gün önce 'Tahminimi söyleyeyim. Ankara’da, Mansur Yavaş seçimi alır. Epey bir farkla alır…' alır deyince hem üzüldüm, hem de şaşırdım. Sadece o değil, hiç ummadığım bazı insanlar bile bedbinlik yaşıyorlar. Seçime on gün kala, Cumhur İttifakı’na oy verecek insanların moralini bozmanın, samimi nasıl bir izahı olabilir? Yüksek sesle söylemeseler de, AK Partili bir takım, 'Erdoğan’a ders vermeye hazırlananlar var, AK Parti için bir yenilgi geliyor' fısıltısına öyle sarıldılar ki… Adeta 5. kol gibi faaliyet gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.