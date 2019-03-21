Yeni Şafak yazarı: Mansur Yavaş farkla kazanır...

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, Ankara'da seçimleri Mansur Yavaş'ın 'epey bir farkla' kazanacağını ileri sürdü.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, 31 Mart seçimlerine ilişkin yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aksoy, "Tahminimi söyleyeyim…" başlıklı yazısında, "Ankara’da, Mansur Yavaş seçimi alır. Epey bir farkla alır… Şayet Mansur Yavaş’ın rakibi Özhaseki değil de, Gökçek olsaydı yine alırdı. Özal, 89 yerel seçimlerini niçin kaybettiyse, Gökçek de bu seçimlere aday gösterilseydi, benzeri bir durum yüzünden kaybederdi" ifadelerini kullandı.

Aksoy, İstanbul'da yarışı Binali Yıldırım'ın az bir farkla kazanabileceği tahmininde bulundu.