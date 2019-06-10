AKP iktidarında iş kazası geçiren çocuk işçi sayısında yüzde 2747 artış!

AKP iktidarında resmi rakamlara göre en az 37 bin 445 çocuk iş kazası geçirirken, iş kazası geçiren çocuk işçi sayısında yüzde 2747 artış yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla hazırladığı raporu açıkladı.



2003-2017 yılları arasında iş kazası geçiren 2 milyon 38 bin 803 kişinin yüzde 2’sinin çocuk işçilerden oluştuğunun belirtildiği raporda, bu süre zarfında 18 yaşından küçük 37 bin 445 çocuğun iş kazasında yaralandığı, iş kazası geçiren çocuk işçi sayısında yüzde 2747 artış yaşandığı vurgulandı.

En az 119 çocuğun iş cinayetine kurban gittiği belirtilirken, ölen çocukların 3’ünün 14 yaşından küçük olduğuna yer verildi.

Sadece 2018 yılında basına yansıyan haberlere göre ise en az 67 çocuk iş cinayetine kurban gitti. Hayatını kaybeden bu çocukların 23’ü 14 yaşından küçüktü.

Raporda 15-19 yaş grubunda istihdam edilen emekçi sayısının 1 milyon 494 bin olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Bu işçilerin tam yüzde 64'ünün ise kayıt dışı çalıştırıldığı vurgulandı.