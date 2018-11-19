Çocuk Hakları Günü'ne böyle giriliyor: Türkiye'de 2 milyon çocuk işçi var, 1 milyon çocuk tarikatlara teslim

Türkiye 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne 2 milyon çocuk işçiyle, son 7 yılda iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 340 çocuk işçiyle giriyor. Çocuklar bir yandan iş cinayetlerine kurban giderken, diğer yandan da tarikatlara teslim ediliyor, cinsel istismara maruz kalıyor. AKP iktidarında tam bir milyon çocuk tarikat yurtlarına teslim edilirken, çocuklara yönelik cinsel istismar davaları da son 10 yılda yüzde 700 artmış durumda.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle AKP iktidarı döneminde çocukların yaşadığı hak kayıplarına dair bir rapor hazırladı.

Eğitim sisteminde yaşanan çarpıklık ve gericileşme, çocuk işçilik, artan çocuk istismarlarına yer verilen raporda önemli veriler paylaşıldı.

ÇOCUK İŞÇİLİK YÜZDE 20 ARTTI

AKP döneminde çocuk işçiliğin yüzde 20 arttığının ve Türkiye’de 2 milyondan fazla çocuk işçi bulunduğunun belirtildiği raporda çalışan çocukların iş cinayetlerine kurban gittiği vurgulandı.

Raporda, 2018 yılının iktidar tarafından “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine rağmen çocuk işçiliğini önlemek bir yana daha da yaygınlaştıran yasal düzenlemeler yapılmaya devam edildiği belirtiliyor.

Rapora göre, AKP iktidarı döneminde çocuk işçiliği yüzde 20 arttı. Şu an Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi var. Çalışan her 10 çocuktan 8'i ise kayıt dışı olarak çalışıyor.

Son 7 yılda 340’dan fazla çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula devam edemiyor.

1 MİLYON ÇOCUK, TARİKATLARIN BASKISI ALTINDA EĞİTİM GÖRÜYOR

Okul öncesi eğitime katılım oranı OECD’de yüzde 78; Türkiye’de ise sadece yüzde 9. Rapora göre, ilkokul çağındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 91,18’lerde. 482 bin 188 çocuk ise eğitim dışı halde. Ortaokul çağında öğrenim görenlerin net okullaşma oranı ise yüzde 95,68. Öğrenim göremeyen ortaokul çağındaki çocukların sayısı 250 bin 784. Lise çağındaki çocukların net okullaşma oranı ise 2017 yılında tüm yılların en düşük seviyesinde. 240 bin 902 çocuk lise çağındaki zorunlu eğitime katılamıyor.

AKP iktidarı ile özel okul sayısı 10 kat, özel okula giden öğrenci sayısı ise tam 12 kat arttı.

Türkiye’de bir milyon çocuk ise tarikat elinde eğitim görüyor. Giderek artan bu özel eğitim kurumlarının 3’te 1’i bir tarikata bağlı. Üniversite yurtları hariç tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 224 bin. İmam hatip lisesi sayısı 2002'de 450 iken, 2017'de 1.408'e çıkarılmış.

ÇOCUK İSTİSMARINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Hazırlanan raporda çocuk istismar vakalarının her geçen gün arttığı vurgulanıyor. Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda 'çocuğa cinsel istismar' ile 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarının sayısı son on yılda dört kat arttı.

Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sı çocuklara karşı isleniyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi, son 6 yılda 142 bin 298 çocuk anne oldu. Bu çocukların büyük kısmı dini nikâh ile evlendirildi. 2002'den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.

Bingöl, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı tarikatlara mahkum edilmemelidir. Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçip, istismar vakalarının önlenmesi için bütün hukuki yollar kullanılmalıdır. Bizlere emanet olan ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza demokratik ve çağdaş bir ülke bırakırken, haklarını bilen çocuklar yetiştireceğiz” dedi.