Akar: S-400 alımı savunma tedbiridir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 tartışmaları ve Yunanistan ile devam eden adalar sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 tartışmaları ve Yunanistan ile devam eden adalar sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların ihlal edildiğini belirterek, "Yunan meslektaşımdan samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum" dedi.

'S-400 ALIMI SAVUNMA TEDBİRİDİR'

Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemi satın almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, şöyle konuştu:

"S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı, hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin savunmasına yönelik bir tedbirdir. Bilindiği üzere, Yunanistan ve diğer bazı NATO müttefiklerinde de S-300 hava savunma sistemi bulunmaktadır. Ülkelerin bu konudaki kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Son olarak, Türkiye bir NATO müttefiki olarak ve ikili ilişkilerinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte, bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam etmektedir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün, F-35 ve S-400'lerle ilgili olarak "ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk" demişti.