AKP'den S-400'le ilgili ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 ve S-400'lerle ilgili olarak 'ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'da S-400 alma girişimine ABD'den gelen tepkilere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk" diyen Çavuşoğlu, "S-400’ün başından beri bizim kontrolümüzde olması için çok dikkatli davranıyoruz. S-400 Türkiye’de olursa F-35’lerin sistemine girerse iddiasını biz doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "NATO'nun (S400 konusunda) endişelerini dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek doğru değil. Her zaman hassasız" diye konuştu.