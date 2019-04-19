AKP'den S-400'le ilgili ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'da S-400 alma girişimine ABD'den gelen tepkilere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk" diyen Çavuşoğlu, "S-400’ün başından beri bizim kontrolümüzde olması için çok dikkatli davranıyoruz. S-400 Türkiye’de olursa F-35’lerin sistemine girerse iddiasını biz doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "NATO'nun (S400 konusunda) endişelerini dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek doğru değil. Her zaman hassasız" diye konuştu.