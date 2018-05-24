24 Haziran seçimleriyle ilgili tehditte bulunan AKP'li Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Akit Tv isimli Tv kanalında dün gece yaptığı açıklamalar nedeniyle Ahmet Maranki hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık açıklamasında "Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Maranki, Akit TV'de “Benim umudum kaf dağının arkasında 25 Haziran’da... Olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık ‘Bismillahirrahmanirrahim’ deyip" ifadelerini kullanmıştı.