Ahmet Davutoğlu'nun da 'Karar'ı belli oldu...

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin seçime kısa süre kala attığı manşet oldukça dikkat çekici. Başkanlık sistemine direnen ve görevden alınan Davutoğlu'nun gazetesi, 'Millet İttifakı'nın açıklamasını 'Yeniden meclis sistemi' diyerek manşete taşıdı. Gazetenin köşe yazarları da AKP'yi ve Erdoğan'ı hedef aldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin manşeti, Davutoğlu da "Millet İttifakı"nı destekleyecek iddialarına yol açtı.

Millet İttifakı'nın dün yaptığı açıklamayı manşetine taşıyan ve "Yeniden Meclis sistemi" ifadelerini kullanan gazetenin bu tavrı oldukça dikkat çekti.

Öte yandan gazetenin yazarlarından Etyen Mahçupyan köşesinden Saadet Partisi'ne ve Muharrem İnce'ye oy vereceğini ilan etti.

Gazetenin bir diğer yazarı Elif Çakır da AKP'yi köşesinden sert sözlerle eleştirdi.

Karar'ın bugünkü manşeti ve köşe yazıları sonrası gözler bir kez daha Davutoğlu'na çevrildi.