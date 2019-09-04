Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ağustos ayı kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Buna göre Ağustos ayında 49 kadın cinayeti yaşandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ağustos ayı kadın cinayetleri raporunu yayımladı.

Raporda, "Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 7’si şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 29 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 3’ü ekonomik bahaneyle, 10’u boşanmak istemesi, ayrılmak istemesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.