Bir kadın cinayeti daha: Cezaevinden firar etti, molotof kokteyli atarak eşini öldürdü

Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, eşinin Konya'daki evine gidip molotof kokteyli atarak yangın çıkardı. Yangın nedeniyle dışarı çıkan eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle öldüren Ali Mıngır kayıplara karıştı.

Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ı (48) pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında eşinin Konya Meram'daki evine giden ve mutfak penceresinden molotof kokteyli atarak yangın çıkaran Ali Mıngır, dışarı çıkan eşi Birsen Mıngır'a pompalı tüfekle ateş etti.

Sırtından vurulan ve ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Mıngır, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Firari Ali Mıngır'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

