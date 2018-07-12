Adnan Oktar'ın avukatı 'tanıdık' çıktı

Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir, Reina'ya saldırı düzenleyerek, 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un da avukatı çıktı.

Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından “Akıl sağlığı için Adli Tıp raporu gündemimizde değil” sözleriyle dikkat çeken avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlediği saldırıyla 39 kişiyi katleden Abdülkadir Mashapirov'un da avukatlığını yapıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Demir'in, kişisel internet sitesinde, avukatlık ücret tarifesi de yer alıyor. Buna göre, Ağır Cezalık suçlarda sanık müdafiliğini üstlenmek için en az 25 bin lira alan Demir'in, “taban” ücret tarifesi şöyle:

Ağır Ceza: Sanık müdafiliği en az 25 bin

Mağdur : Katılan vekilliği en az 10 bin

Asliye Ceza: Sanık müdafiliği 8 bin 500

Mağdur-Katılan vekilliği 4 bin 500

Savcılık-Karakol-Sorgu Hakimliği: Şüpheli müdafiliği-5 bin