Adnan Oktar'dan operasyon sonrası ilk açıklama

Adnan Oktar, kendisine ve müridlerine yönelik operasyonun ardından ilk açıklamasını yaptı.

Operasyon devam ederken telefonla Cumhuriyet gazetesine açıklama yapan Adnan Oktar, "ilginç" ifadeler kullandı.

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi desteklediklerini söyleyen Oktar, "Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ye, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılamsı gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım" dedi.

Adnan Oktar, kendisinin şu anda yolda olduğunu ve kendisiyle ilgili bir Gözaltı kararı olup olmadığını ise bilmediğini söyledi.