Adnan Oktar operasyonunun nedeni ne?

Uzun yıllar AKP'ye büyük destek veren ve kendisi de AKP iktidarında büyüyen Adnan Oktar Cemaati bir süredir AKP'nin hedefindeydi. Oktar ile arası açılan AKP'nin Oktarcılara yönelik operasyon düzenleyeceği uzun süredir konuşuluyordu.

15 Temmuz sonrası AKP'nin Gülen Cemaati dışında hedef aldığı Furkan Vakfı'nın ardından şimdi de Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyondan kısa süre önce Oktar ile Diyanet İşleri Başkanı arasında tartışma yaşanmış, Oktar, Diyanet İşleri Başkanı'na, "Maaşını kerhaneler ödüyor" demişti.

Diyanet Başkanı Ali Erbaş ise Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu.

Bu tartışmadan kısa süre sonra Oktar'ın kanalını hedef alan bir RTÜK düzenlemesi yapılmış ve Oktar'ın kanalında sansür gelmişti.

2017 yılının ekim ayında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna'nın eşi, Adnan Oktar'a ilişkin bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini açıklamıştı. Cevat Babuna, yıllar önce yaptığı bir açıklamada Adnan Oktar için, “Çocuklarımın beynini yıkadı. Onun yüzünden mutlu ailemiz dağıldı" demişti.

SEÇİM KURTARMADI

Seçimden önce Oktar ekibine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmiş ancak bir hamle gelmemişti.

Oktarcıların seçim öncesi Erdoğan'a oy vereceklerini ilan eden açıklamaları da operasyonu engellemedi.