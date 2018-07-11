Adnan Oktarcılara büyük operasyon: İşte ilk açıklamaları

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen büyük operasyonunun ardından Oktar'ın müridlerinden olan Hüma Babuna'dan açıklama geldi.

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik bu sabah başlayan operasyonda 235 gözaltı bulunurken, Oktar'ın müridlerinden Hüma Babuna'dan açıklama geldi.

"Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Neml Suresi" paylaşımında bulunan Babuna, şu ifadeleri kullandı: