Adnan Oktarcılara büyük operasyon: İşte ilk açıklamaları

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik bu sabah başlayan operasyonda 235 gözaltı bulunurken, Oktar'ın müridlerinden Hüma Babuna'dan açıklama geldi.
"Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Neml Suresi" paylaşımında bulunan Babuna, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda bütün evlerimize polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu İngiliz derin devletinin türkiye’deki oyunlarını deşifre ettiğimiz için tertemiz insanların evlerine baskın yapılıyor sayın Erdoğan’ı buradan bilgilendiriyorum daha evvel de fetoculerin komplosu oldu. Allah tuzak bozanların en hayırlısıdır. Şu anda bütün Adnan oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor Allah tuzaklarını başlarına geçirsin. Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyyla karşı karşıyayız Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evkere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum.