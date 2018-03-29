Açığa alınınca intihar etmişti: Telefonunda ByLock bulunamadı

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaparken KHK ile görevden alınan ve çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak yaşamına son veren 28 yaşındaki hekim Hasan Orhan Çetin'in telefonunda ByLock tespit edilemedi.

Haber Merkezi