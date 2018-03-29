Açığa alınınca intihar etmişti: Telefonunda ByLock bulunamadı

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaparken KHK ile görevden alınan ve çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak yaşamına son veren 28 yaşındaki hekim Hasan Orhan Çetin'in telefonunda ByLock tespit edilemedi.
Genç doktor Hasan Orhan Çetin İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin biyokimya laboratuvarında görev yaparken, 686 sayılı KHK "FETÖ" bağlantısı iddiasıyla ihraç edilmişti. Kendisine atfedilen iddiayı hazmedemeyen genç hekim, 19 Şubat 2017 günü çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak yaşamına son verdi.
Aradan bir yıl geçti. Hasan Orhan Çetin'in telefonunda yapılan incelemede ByLock tespit edilemediği ortaya çıktı.
"BYLOCK TESPİT EDİLMEDİ"
Halkın Doktorları adlı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
İzmir'de 'FETÖ' soruşturmasından açığa alındıktan sonra intihar eden hekim Hasan Orhan Çetin hakkında 'Bylock tespit edilmediği' kararı verildi ! pic.twitter.com/hEdTMIPveN
— Halkın Doktorları (@HalkinDoktorlri) 29 Mart 2018