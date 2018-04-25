'Abdullah Gül bu kez kararlı'

AKP'ye yakın kalemelerden Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin, 'Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor' yorumunda bulundu.

24 Haziran seçimlerinde CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin ortak adayının AKP kurucularından Abdullah Gül olması yönündeki çalışmalar sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gül'ün olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmede büyük ölçüde netleşecek. Kritik saatlerin içine girdik. İbre Gül’ün adaylığı yönünde" diyen Selvi, "Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor. Ama Gül, ittifakın ortak adayı olma konusundaki şartından vazgeçmiş değil... Burada Meral Akşener’in adaylıkta kararlı tutumu ve HDP içindeki bir grubun Selahattin Demirtaş ısrarı bu kurguyu bozuyor" ifadelerini kullandı.

Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkmasının planlandığını ileri süren Selvi, "Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor. AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde" dedi.

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