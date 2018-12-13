ABD'den Erdoğan'ın 'operasyona başlıyoruz' açıklamasına ilk yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz' açıklamasına ABD'den ilk yanıt geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamasına yanıt verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bölgedeki güvenlik kaygılarına yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu belirtirken, "Koordinasyonsuz asker operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklamaları hakkında Binbaşı Robertson şunları kaydetti: "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez addederiz."

Robertson, IŞİD ile mücadelenin devam ettiğini belirtirken, "Koalisyon kuvvetleri şu anda Orta Fırat Vadisinde IŞİD'e karşı çatışmanın ortasında olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yakından çalışıyor" dedi. Sözcü, "Bu kritik aşamada IŞİD'in o bölgede nefes almasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Yoksa koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz kazanımlarımızı tehlikeye atacağız ve IŞİD'in tekrar ortaya çıkma riskine izin vermiş olacağız" dedi.