'ABD koordinatlarını TSK ile paylaştı' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona verdiği yönündeki açıklaması sonrası önemli bir iddia daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun her an başlayabileceğini açıklarken, Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, ABD'nin bölgedeki varlıklarının koordinatlarını dün akşam Türkiye ile paylaştığını ileri sürdü.

Çetiner Çetin, "Sincar'ın vurulması önemliydi. Sincar ikinci bir Kandil oldu ama Sincar Suriye'nin kuzeyindeki lojistik hattın koordinasyon merkezi. Sincar örgüt için önemli bir nokta. ABD'liler dün akşam itibariyle Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarının yer aldığı bütün noktaların tam bir koordinatını TSK'ya ve Türkiye'ye bildirdi. ABD'nin bu operasyonu ne kadar ciddiye aldığını görüyoruz" iddiasında bulundu.