Erdoğan'dan operasyon açıklaması: Trump onay verdi, her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Konya'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik operasyonun her an başlayabileceğini söyleyerek 'Trump da onay verdi' dedi.

Erdoğan Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili olarak "Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT’nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" derken kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini, sorumluluğu bulunanlardan yasalar içinde hesabının sorulacağını söyledi ve "Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, kazanın nedenine ilişkin soL'a yaptığı açıklamada, hattın iki yıllık hat yenileme çalışmaları tamamlanmadan, Haziran seçimleri nedeniyle erken açıldığını, sinyalizasyon çalışmalarının da bu nedenle tamamlanamadığını söylemişti.

TRUMP'LA KONUŞTUK

Suriye'ye dönük operasyon hazırlıklarıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştuk Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezse biz göndereceğiz. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki ABD ile stratejik ortağız, gereğini yapmamız lazım" diye konuştu.

Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump'la görüştük, kendisi de olumlu cevap verdi" derken "Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayacağız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebilir. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış" ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'I HEDEF ALDI

Erdoğan konuşmasında gazeteci Fatih Portakal'ı da hedef alarak, "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Gezi dediler, 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet koptu. Bezmialem camisine bira şişeleriyle girdiler. Sonunda bu Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da darbecileri de derdest ettik. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek" dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI

Çözüm süreci tartışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomla saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar. Bu arada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur" ifadelerini kullandı.

'HER AN BAŞLAYABİLİRİZ'

