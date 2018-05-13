600 ismi Erdoğan belirleyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylığı için 2 bin 394 aday aday arasından 600 ismi belirleyecek.

AKP'de mülakatlar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantılarla, 2 bin 394 aday adayı arasından 600 isim belirlenecek.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in verdiği bilgilere göre; AKP'ye 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için 7 bin 343 aday başvuruda bulundu. En fazla vekillik başvurusu bin 387 ile İstanbul, en az başvuru 2 vekil çıkaran Dersim'den. Dersim'de 5 aday milletvekilliği başvurusu yaptı.

AKP'nin mevcut 316 milletvekilinden 22'si başvuru yapmadı. 294 vekil yeniden başvuruda bulundu.