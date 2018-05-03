Aday olmayan AKP'li vekillerin listesi: İsmail Kahraman, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan...

İsmail Kahraman, Ali Babacan ve Cemil Çiçek'in de aralarında bulunduğu kimi AKP'li vekiller, aday olmak için başvuru yapmadı.
Perşembe, 03 Mayıs 2018 16:35

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AKP'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.

Listede İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

İşte AKP'den aday olmayan mevcut milletvekillerinin listesi:

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Burhan KAYATÜRK

Ekrem ERDEM

Hüseyin SAMANİ

İsrafil KIŞLA

Hüseyin ŞAHİN

Ahmet DAVUTOĞLU

Murat GÖKTÜRK

Fatma Seniha Nükhet HOTAR

Hasan ÖZYER

Cemalettin Kani TORUN

Mehmet Ali PULCU

İbrahim Mustafa TURHAN

Recep KONUK

Coşkun ÇAKIR

Cemil ÇİÇEK

Mehmet Ali ŞAHİN

Ali BABACAN

Beşir ATALAY

Özcan ULUPINAR

Fevzi ŞANVERDİ

Ayhan GİDER

İsmail KAHRAMAN

 