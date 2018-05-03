Aday olmayan AKP'li vekillerin listesi: İsmail Kahraman, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan...

İsmail Kahraman, Ali Babacan ve Cemil Çiçek'in de aralarında bulunduğu kimi AKP'li vekiller, aday olmak için başvuru yapmadı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AKP'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Listede İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. İşte AKP'den aday olmayan mevcut milletvekillerinin listesi: Mehmet MÜEZZİNOĞLU Burhan KAYATÜRK Ekrem ERDEM Hüseyin SAMANİ İsrafil KIŞLA Hüseyin ŞAHİN Ahmet DAVUTOĞLU Murat GÖKTÜRK Fatma Seniha Nükhet HOTAR Hasan ÖZYER Cemalettin Kani TORUN Mehmet Ali PULCU İbrahim Mustafa TURHAN Recep KONUK Coşkun ÇAKIR Cemil ÇİÇEK Mehmet Ali ŞAHİN Ali BABACAN Beşir ATALAY Özcan ULUPINAR Fevzi ŞANVERDİ Ayhan GİDER İsmail KAHRAMAN