5 kişi yanarak öldü, Erdoğan bunları söyledi: Boş bina diye oraya yerleşen vatandaşlarımız...

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayan sığınmacıların kaldığı binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Boş bina diye oraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim verdiğimiz mesajları ne olur, dikkate alın. Benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın' dedi.