5 kişi yanarak öldü, Erdoğan bunları söyledi: Boş bina diye oraya yerleşen vatandaşlarımız...

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayan Afganların kaldığı binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Erdoğan, "Bugün Ankara'da çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz ağır yaralı. Metruk denilebilecek noktada. Boş bina diye oraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim verdiğimiz mesajları ne olur, dikkate alın. Benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın" dedi.