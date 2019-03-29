Ankara'da kağıt toplayıcılarının kaldığı binada yangın: 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayan Afganların kaldığı binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine geldi. Vali Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Şahin, yangınla ilgili şunları söyledi:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar.

Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.''