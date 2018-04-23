23 Nisan'da çocukları sahneden indirdiler: Kıyafetleri uygunsuz!

23 Nisan kutlaması için gösteri hazırlayan çocuklar, kıyafetleri 'uygunsuz' bulunarak sahneden indirildi. 1 aydır gösterileri için hazırlanan çocuklar, gözyaşlarına boğuldu.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’ndeki Kazanlı İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları sırasında 3. sınıf öğrencisi kız çocuklarının gösterisi kıyafatleri gerekçe gösterilerek yarıda kesildi ve çocuklar sahneden indirildi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, 1 aydır hazırlandıkları gösterinin yarım kalması üzerine çocuklar gözyaşı döktü.

Gösteriyi izleyen Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek; “O yaşta çocuklara uygun elbiseler değildi. Çocukların kıyafeti eğitim ortamına uygun değildi” ifadelerini kullandı. Şimşek, “Bir muhtarımız mikrofonu eline alıp tepki göstermek istedi. Ben engelledim. Okul müdürünün de durumdan haberi yokmuş" dedi.

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Olaya tanık olan bir veli; “Benim çocuğum farklı bir sınıfta okuyor. Okul bahçesindeki gösterileri izlerken bir grubun gösterisinin birden bire kesildiğini fark ettim. Sonra anons yapıldı. Bazı anne babalar, ‘Çocuklarımızı cinsel obje olarak göremezsiniz, bu nasıl bir anlayış, bunlar çocuk’ diyerek tepki gösterdi. Çocukların kıyafetinde herhangi bir anormallik yoktu. Orada duyduğum kadarıyla, elbiselerin göbek kısmının açık olmasından yetkililer rahatsız olmuş ve gösterinin bitirilmesini istemişler” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında açıklama yapan Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ise; “Eğitimdeki gerici kuşatmanın ne aşamaya geldiğinin ve hangi makam düzeyine ulaşıldığının çok net ve çarpıcı örneği. 3. Sınıf öğrencisinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3. Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda" dedi.