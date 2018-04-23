23 Nisan: Utanmak için iyi bir gün

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte iş koşullarının adeta 19. yüzyıl standartlarına geri döndüğü Türkiye'de, çocuk işçi sayısı son beş yılda hızla artarak 2 milyona ulaştı. Çalışma Bakanlığı'nın 2018'i "çocuk işçilikle mücadele" yılı ilan etmesi, yüz binlerce çocuğun bu 23 Nisan'ı da şiddetli maddi yoksunluk içerisinde karşılayacağı gerçeğini değiştirmiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gün boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanması planlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medyada STK'lar, meslek odaları ve şirketlerin ulusal bayramı onurlandıran mesajları yayınlanıyor.

Ancak her yıl 23 Nisan'da sergilenen bu duyarlılığın telafi edemediği acı tablo, çocuk emeği sömürüsünün ve yoksulluğunun azalmadığını, aksine arttığını gösteriyor. Çocuk işçi sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu Türkiye'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018'i "çocuk işçilikle mücadele yılı" ilan etmek zorunda kalması, 23 Nisan'da kutlanacak değil değiştirilmesi gereken bir durum olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın 2015 Nisan ayında hazırladığı raporda, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon çocuk çalıştırıldığı bilgisi verilmişti. Aynı raporda 15-17 yaş arası çalışan çocukların yüzde 80'inin kayıt dışı çalıştırıldığı belirtiliyordu.

Yine Genel İş'in 2016'da yayınladığı raporda ise, bir yıl içerisinde 56 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği açıklanarak, her 10 çocuktan 8'inin kayıtdışı çalıştırıldığı vurgulanmıştı. Türkiye Komünist Partisi'nin 20 Kasım 2017'de yayınladığı çocuk işçilik raporunda da 2016 yılında çocuk işçilerin geçirdiği iş kazalarından bin 291'inin basına yansıdığına işaret edildi.

TÜİK'in 21 Nisan 2018'de yayınlanan "İstatistiklerle Çocuk, 2017" raporuna göreyse 2016 yılında yüzde 20,8 olan 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılım oranı 2017 yılında yüzde 20,3'e düştü. Ancak orta öğretimde okullaşma oranının buna paralel olarak artması, işgücüne katılım oranındaki bu ufak düşüşte, mesleki eğitim seferberliğinin etkili olduğunu düşündürüyor. Ayrıca aynı raporun yararlandığı istatistiksel verilere göre, 2016 yılında yapılan yasal düzenlemeyle çıraklık eğitiminin 12 yıllık örgün eğitim kapsamına alınmasına rağmen, ilk ve ortaokul düzeyinde okullaşmanın düştüğü görülüyor.

ÇOCUK YOKSULLUĞU ARTTI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de şiddetli maddi yoksunluk yaşayan çocukların oranının giderek arttığını ortaya koydu. BETAM araştırmasına göre Türkiye Avrupa'da çocuk yoksunluğunun en fazla olduğu ülke oldu. Bölgeler bazında da inceleme yapılan rapora göre "Güneydoğu Anadolu’da çocukların yüzde 47’si, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 37,3’ü, Akdeniz’de ise yüzde 36’sının yaşadıkları haneler yeterince ısınmıyor."

ON BİNLERCE ÇOCUK ZORLA EVLENDİRİLİYOR

Yine TÜİK'in "İstatistiklerle Çocuk, 2017" raporuna göre 2017'de 16-17 yaş grubunda zorla evlendirilen kız çocuk sayısı 23 bin 906. Kız çocuklarının çok daha küçük yaşlardan itibaren evlendirildiği, bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destekleyici fetvaları dikkate alınırsa, zorla evlendirilen kız çocuklarının sayısının çok daha yüksek olduğu anlaşılıyor.