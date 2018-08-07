100 günde Savunma Sanayii: Tam 45 madde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının en uzun bölümlerinin başında Savunma Sanayii Başkanlığı geliyor. Tam 45 maddelik pakette, birçok proje yer alıyor. Ekonomide yaşanan kriz ve dışa olan bağımlılık bu projelerin akıbeti konusunda şimdiden soru işaretlerine neden oluyor. Savunma projeleri aynı zamanda tüm 'milli' ve 'yerli' vurgusuna rağmen uluslararası silah tekellerine pazar olacağı yaratma, 'çiçek atma' olarak da değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında en geniş bölümlerden birini Savunma Sanayii Başkanlığı oluşturdu.

Tamamına yakını projeleri içeren tam 45 maddelik bölümde, lazer silah sistemi, insansız araç projesi, uydu projesi, roket, tank ve hava savunma füzesi projeleri yer alıyor. Savunma sanayiinde ne kadar 'yerli' ve 'milli' vurgusu yapılsa da hem teknoloji düzeyi hem de NATO üyeliği Türkiye'nin gündemine aldığı projelerde uluslararası silah tekellere yeni pazar olanakları yaratması anlamına geliyor. Son dönemde siyasi iktidarın, özellikle savunma ve sağlık teknolojileri üzerinden uluslararası sermayeye fırsat yaratmak için özel çaba harcadığı görülüyor.

Projelerde AKP'ye yakın sermeye gruplarından Sancak'ın önemli bir yer tutması beklenirken, pakette yer alan maddeler şöyle:

1 Lazer Silah Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması

2 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması

3 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 4.161 personelin 5.000’e ulaşması sağlanarak İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Büyütülmesi

4 Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesinin başlatılması

5 Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanması

6 30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesinin Başlatılması

7 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesinin konsept ve fizibilite çalışmalarının tamamlanması

8 Güdümlü Güdümsüz Roketlerin ve Hava Savunma Sistemlerinin Test Alanının Tahsisi ve İnşasına yönelik sözleşme imzalanması

9 Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesinin başlatılması

10 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesinin sözleşmesinin imzalanması

11 Anti tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza ulaşmadan önce radar ile tespit edip ve parçacık yapılı mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif Koruma Sisteminin 40 adet M60TM tankına entegre edilmesi

12 ALTAY Güç Grubunun (motor ve transmisyon sistemleri) geliştirilmesi projesinin sözleşme takviminin başlatılması

13 Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun Kavramsal Tasarım Aşamasının tamamlanması

14 MİLGEM Projesi 3. Gemi Teslimatının Yapılması

15 Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA sayısı; Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 6 adet Silahlı TB2 İHA (SİHA) teslimatı ile % 12 arttırılarak 58’e çıkarılarak İnsansız Hava Aracı envanterinin arttırılması

16 Taarruzi İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım faaliyetlerinin tamamlanması

17 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşamasının tamamlanması

18 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi Dönem-1 Aşama-1 sözleşmesinin uygulama takvimine başlanması

19 Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesinde (Hava SOJ) sözleşme imzalanması

20 75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin 424 ilçe merkezinde kurulumlarının gerçekleştirilmesi, Güvenli Okul Paketi kapsamında 313 yeni okul ile sistemin çalıştığı okul sayısının 137’den 450'ye çıkarılması

21 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, halihazırda kurulu bulunan 200 Milli Baz İstasyonu sayısının % 100’ün üzerinde bir artışla 489'a çıkarılması

22 İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-S) Projesi kapsamında ANKA-S Platformu üzerinde CATS Sisteminin (kamera) kullanılmaya başlanması

23 Test Altyapıları Envanter çalışmasının ilk fazının tamamlanması ve Kara Araçları Test Merkezi Kurulumuna yönelik fizibilite çalışması yapılması

24 26 Terörle Mücadele Harekat (TMH) bölgesinde kurulmuş olan Modüler Geçici Üs Bölgelerinin (MGÜB) 3 bölgede daha kurulması

25 Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin (TEİRS) tasarımının tamamlanması

26 GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesinin ihalesinin tamamlanması

27 Savunma Sanayiinde Kritik Yarı İletken Teknolojilerine Yönelik Yatırım Yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (KDT) Projesinin imzalanması

28 100 kg ve altında yer alan mikro uyduları, 400 km irtifadaki yörüngeye yerleştirilebilecek kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması amacıyla sözleşme imzalanması

29 Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim testlerinin tamamlanması

30 Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine yönelik ihalenin sonuçlandırılarak yüklenici firmanın belirlenmesi

31 Vakıf Bağlı Ortaklıklarının, MSB Bağlısı Yapıların ve TÜBİTAK enstitülerinden müteşekkil Savunma Sanayi Ekosistemi Koordinasyon Platformunun Oluşturulması

32 Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, refrakter grubu metaller gibi Kritik Malzeme Teknolojilerinde Savunma Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik Yol Haritalarının Belirlenmesi

33 20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin milli/yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin tamamlanması

34 Ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla savunma sanayii şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide edilerek SSB Akademi idari yapısının kurulması

35 Savunma Sanayi Malzeme Yerlileştirme Programı Başlatılması ve en az 5 malzeme/alt sistemin yerlileştirme çalışmalarına başlanması

36 Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının (ITAM) kurulması

37 Zırhlı Araç Teslimatları Projeleri kapsamında Kirpi II, Akaryakıt Tankeri, Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılması

38 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 4 adet helikopter teslimatının yapılması

39 MPT-76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfeğin teslimatının yapılması

40 HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında Aksaray Atış bölgesinde atışlı testlerin gerçekleştirilmesi

41 Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatların yerli imkanlarla geliştirilerek tedarik edilmesi

42 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında mevcut 65 firmaya ilave olarak 25 yerli firmanın değerlendirilmesi ve destek programlarına başlanması

43 Savunma Sanayii Zirvesinin Gerçekleştirilmesi

44 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

45 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması