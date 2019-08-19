Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan validen ilk açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'ne AKP kararıyla kayyum atanan Mehmet Emin Bilmez 'Kaynaklarımız tamamiyle Van halkının mali müşterek hizmetlerinde sunulacak. Herkesi kucaklamaya çalışacağız' dedi. HDP'li Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, yüzde 53,8'le seçimi kazanmıştı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, AKP talimatıyla görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri kayyum olarak atandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Bilmez, yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızın aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi aşı ve ekmeği olan ve Van halkına hizmet olan herkesle birlikte hizmet edeceğiz Van halkına. Kaynaklarımız tamamiyle Van halkının mali müşterek hizmetlerinde sunulacak. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Herkesi kucaklamaya çalışacağız 'dedi.