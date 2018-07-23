Tepkiler üzerine o tabela kaldırıldı: Tarihi kapıya Nusr-Et tabelası

Tarihi Kapalıçarşı'nın Sandal Bedesteni kapısına Nusr-Et lokantasının tabelası asıldı. Uygulama sosyal medyada tepki çekti. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı’ya da şube açtı. Kapalıçarşı’daki şubesi için Gökçe, Sandal Bedesteni kapısına dev bir tabela astırdı.

Sosyal medyada, tarihi bir yapıya asılan tabela tepkilere neden oldu.

İL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA: KALDIRILDI

Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını belirtti.

Coşkun paylaşımında, “Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.