Görgüsüzlüğün fotoğrafı: Kapalıçarşı'nın tarihi kapısına Nusr-Et tabelası

Nusr-Et adlı et lokantası zincirinin bir mağazası da tarihi Kapalıçarşı'ya açılmıştı.
Lokantanın Kapalıçarşı’daki şubesi için, Sandal Bedesteni kapısına dev bir tabela yerleştirildi.
"Çirkin İstanbul" kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunulan Twitter hesabından söz konusu fotoğraf yayınlandı.
Görüntü tepkilere yol açtı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Uçuşan kablolar, tarihi yapıya monte edilmiş kameralar ve Nusr-et.
Kapalıçarşı yeni sezona hazır.
@onuryuksel pic.twitter.com/i2dW8sQ9mV
— Çirkin İstanbul (@CirkinIstanbul) 22 Temmuz 2018