Görgüsüzlüğün fotoğrafı: Kapalıçarşı'nın tarihi kapısına Nusr-Et tabelası

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı'nın Sandal Bedesteni kapısına Nusr-Et adlı et lokantasının dev tabelası çakıldı. 'Çirkin İstanbul' kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Twitter hesabından fotoğraf paylaşılınca, sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Twitter: @onuryuksel
Pazartesi, 23 Temmuz 2018 13:30

Nusr-Et adlı et lokantası zincirinin bir mağazası da tarihi Kapalıçarşı'ya açılmıştı.

Lokantanın Kapalıçarşı’daki şubesi için, Sandal Bedesteni kapısına dev bir tabela yerleştirildi.

"Çirkin İstanbul" kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunulan Twitter hesabından söz konusu fotoğraf yayınlandı.

Görüntü tepkilere yol açtı.

İşte o tepkilerden bazıları: 