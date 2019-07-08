TCDD Çorlu'nun yıldönümünde 'sevgi taşıyoruz' dedi, tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı

Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde TCDD'nin sosyal medya hesabından #SevgiTaşıyoruz etiketiyle video yayımlandı.
Yapılan paylaşımda, "Ülkenin bir ucundan diğerine hayaller taşıdık. En önemlisi de #SevgiTaşıyoruz Tüm yolcularımıza güzel bir hafta dileriz" denildi.
Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden anne Mısra Öz Sel ve sosyal medya kullanıcıları TCDD'ye tepki gösterince tweet kaldırıldı.
'ACILARA SAYGI DUYULMASI GEREKTİĞİNİ DE BİZ ÖĞRETİYORUZ,KATİLLER'
Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya hesabından TCDD'nin videosuna tepki gösterdi:
Tcdd Taşımacılığı aradım.
Bu paylaşımı yapan hadsiz,karaktersiz acıdan anlamayan duyarsız şahsın toplantıda olduğunu öğrendim.
Beni araması için not bıraktım.
Acılara saygı duyulması gerektiğini de biz öğretiyoruz!
Oğlumun mezarına gidiyorum oğlumun! 1 yıl oldu!
Katiller! https://t.co/mjL1Tkknag
— Misra Oz Sel (@misra_oz) 8 Temmuz 2019