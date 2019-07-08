TCDD Çorlu'nun yıldönümünde 'sevgi taşıyoruz' dedi, tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı

Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde TCDD'nin 'Sevgi Taşıyoruz' başlığıyla yayımladığı videoya sosyal medyada tepki tepki çekti. Katliamda oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel 'Bu duyarsız reklamı şiddetle kınıyorum' dedi. Tepkilerin artmasının ardından TCDD söz konusu paylaşımı kaldırdı.

Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde TCDD'nin sosyal medya hesabından #SevgiTaşıyoruz etiketiyle video yayımlandı.

Yapılan paylaşımda, "Ülkenin bir ucundan diğerine hayaller taşıdık. En önemlisi de #SevgiTaşıyoruz Tüm yolcularımıza güzel bir hafta dileriz" denildi.

Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden anne Mısra Öz Sel ve sosyal medya kullanıcıları TCDD'ye tepki gösterince tweet kaldırıldı.

'ACILARA SAYGI DUYULMASI GEREKTİĞİNİ DE BİZ ÖĞRETİYORUZ,KATİLLER'

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya hesabından TCDD'nin videosuna tepki gösterdi: