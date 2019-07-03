VİDEO | 'Biz bunun için mi bekledik, hiçbir yere gitmiyorum...'

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel, bugünkü duruşmada mahkeme heyetinin çekilme kararı sonrası isyan etti.
Sel, "Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca? Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum” sözleriyle karara tepki gösterdi.
AYM önüne çocuğunun, Oğuz Arda’nın fotoğrafının olduğu pankartla koşan Mısra Öz Sel, mahkeme heyetinin çekilme kararının ardından, “Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca?Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum” sözleriyle tepki gösterdi. pic.twitter.com/nuc8pQoLqQ
— Serkan Alan (@Serkan_Alann) 3 Temmuz 2019