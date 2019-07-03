VİDEO | 'Biz bunun için mi bekledik, hiçbir yere gitmiyorum...'

Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel, bugünkü duruşma sonrası isyan etti.

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel, bugünkü duruşmada mahkeme heyetinin çekilme kararı sonrası isyan etti.

Sel, "Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca? Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum” sözleriyle karara tepki gösterdi.