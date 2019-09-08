Susamam'da yer alan rapçi Mirac: Baskılarınızı üstümden çekin

#Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klipte #sokak bölümünü seslendiren Mirac, tepki çeken 'HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın' sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı. Miraç sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: 'Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı parti ve ideojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkını kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın.'

18 rap müzisyeninin birlikte yaptığı ‘Susamam’ şarkısı kısa bir süre içinde yüz binlerce kez dinlendi.

HDP’lilerin ve FETÖ’cülerin oy verenlerin klibi paylaşmasından rahatsız olduğunu söyleyen Mirac, sosyal medya hesabından “SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim” mesajı paylaşmıştı. Mirac tepkiler üzerine “HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…” ifadelerini içeren ikinci bir mesaj paylaşmış daha sonra paylaşımlarını silmişti.

Bu gelişmelerin ardından kişisel sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayan Mirac, " Attığım tweetle Kürt vatandaşları ve herhangi bir partinin oy verenlerini kırmak gibi bir niyetim, düşüncem asla yoktu. Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı parti ve ideojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkını kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın'' dedi.