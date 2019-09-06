Rapçilerin 'Susamam' çıkışı heyecanlandırdı!

Tanınmış rapçilerin yayımladığı '#SUSAMAM' adlı şarkı 'politik mesajları' ile gündeme girerken, Ezhel'in 'Olay' isimli şarkısının yakın tarihin bazı olaylarını birleştiren video klibi Youtube'un sansürüne uğradı. 18 rap müzisyeninin birlikte yaptığı ‘Susamam’ şarkısı kısa bir süre içinde yüz binlerce kez dinlendi

Rap müzisyeni Şanışer, 17 müzisyen arkadaşıyla ‘#Susamam’ isimli bir şarkı hazırladı. Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle’nin yer aldığı şarkıda farklı konu başlıklarıyla Türkiye gündemindeki meseleler; ‘adalet’, ‘özgürlük’, ‘eğitim’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘hayvana yönelik şiddet’, ‘kentleşme’ gibi temalar işlenirken, güncel bir olay olarak Emine Bulut cinayeti de kendine yer buluyor. Ezhel'in 'Olay' şarkısının video klibiyse Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, Ethem Sarısülük'ün vurulma anı, Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı görüntülerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü gibi son yılların bütün önemli olaylarına değiniyor. Klibin youtube tarafından "Trends" listesinden çıkartıldığı öğrenildi.