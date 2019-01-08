Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt: Ben mi faşistim Mozart mı?

Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında hedef aldığı Rutkay Aziz 'Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist?' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri ile hedef aldığı Rutkaz Aziz açıklamalarda bulundu.

'MOZART'I KORUMAK ZORUNDAYIM'

Aziz, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım" dedi.

Artı TV yayınına bağlanan oyuncu Rutkay Aziz, aslında Erdoğan'a bir şey önermediğini belirterek, "Sadece bana Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de 'Çok iyi olur, Mozart ve Beethowen dinler, iyi gelir' dedim"şeklinde konuştu.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleriyle Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'i hedef almıştı.