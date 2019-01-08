Erdoğan bira ve Mozart açıklamasıyla kime 'yanıt' verdi?

'Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'i hedef aldı.

Partisinin grup toplantısında "Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleriyle Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'i hedef aldı.

Özdil Halk TV'deki bir programda “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" derken, Rutkay Aziz ise bir röportajda kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidecek. Fazıl Bey'in daveti bir adım değil mi sizce?" sorusuna "Tabii canım bir adımdır. Atılsın yeter ki gitsin Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" yanıtını vermişti.