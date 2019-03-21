Öz kızına istismardan yargılanan saldırgan hakim karşısında: Avukatlar salondan çıkarılmak istendi

Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve kızını korumak isteyen eşi Durdu Şengül'ü de öldüren Şükrü Şengül'ün yargılanmasına bugün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Duruşmaya mağdur E. Şengül'ün yakınları ve avukatı Müjde Tozbey Erden katıldı. Mahkeme heyeti Ankata Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun davaya katılma talebini "Çocukla ilginiz yok" gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine Av. Müjde Tozbey Erden, komisyon üyesi avukatları yetkilendirdiğini belirterek mahkeme heyetine yetki belgesini sundu. Mahkeme heyeti belgeyi kabul etmedi. Avukatlar, kendilerini duruşma salonundan çıkarmak isteyen mahkeme heyetine tepki gösterdiler. Bunun üzerine heyet duruşmaya ara verdi. Saat 14.00'te duruşma yeniden başladı. Av. Müjde Tozbey Erden, Ankara Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatları yetkilendirdiğini belirten belgeyi yeniden mahkeme heyetine sundu. Ancak mahkeme heyeti, bunu yine reddetti.

Duruşma 16 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrasında bir açıklama yağan Müjde Tozbey Erden, mahkeme salonunda yaşananları basın mensupları ve kamuoyuyla paylaştı.

Erden şunları söyledi:

'DÖNDÜ MÜCADELEMİZE GÜÇ KATTI'

Duruşmanın ardından Av. Müjde Tozbey Erden tarafından yapılan "Dündü mücadelemize güç kattı" başlıklı yazılı açıklamada şöyle denildi:

Sayın basın emekçileri , sevgili dostlarımız,

Bugün Ankara 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinsel istismar Davasının 1. Duruşması için bir araya geldik. Duruşma ertelendi.

Ama bu cinsel istismar Davası sadece bir davadan oluşmamakta. Bu davanın mücadele tarihi bulunmakta. Cinsel istismar mağduru 8 yaşında ki kızının, kendi öz babası Şükrü Şengül tarafından cinsel olarak istismar edildiğini öğrenen Döndü Şengül, kocasının ölüm tehditlerine ve yoksulluklarına rağmen çocuklarını alıp evden kaçmıştır.

Döndü, cinsel istismarı kolluğa bildirip kendisi ve çocukları için koruma talep etmiştir. Ancak Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 8 yaşındaki kız çoçuğunun bakire olduğu, Döndü’nün daha önce şiddet görmesi nedeniyle kocasından kurtulmak istediği için iftira attığı ve istismar için yeterli delil olmadığı anlayışıyla Şükrü Şengül’ü sadece 1 gün gözaltında tutarak serbest bırakmıştır.

Şükrü Şengül serbest kalır kalmaz suçunu ortaya çıkaran ve kendisine boyun eğmeyen Döndü’yü öldürmüştür.

Biz bugün sadece cinsel istismar mağduru 8 yaşındaki kız çocuğu için burada değiliz. Bizler tüm tehditlere, saldırılara, yediği dayaklara, iftiralara rağmen, yoksulluğuna rağmen boyun eğmeyen, çocukları için canını feda eden, Döndü için buradayız.

Biz bugün devlete sığınmasına, yardım istemesine rağmen yardım etmeyen Döndü’yü korumayan iktidara karşı; kocasından kurtulmak istiyor iftira atıyor diye düşünüp; çocuğun ve kadının beyanını esas almayan, yok hükmünde sayan yargı erkine karşı buradayız ve burada kalmaya hak aramaya, Döndü’nün bize bıraktığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. Tüm davaların takipçisi olacağız.

Boyun eğmeyeceğiz!