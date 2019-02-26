Yargı yine seyretti: Kızını istismardan korumak istedi, öldürüldü

Ankara’da yaşayan Döndü, boşanmak istediği Şükrü Şengül tarafından öldürüldü. 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan ve çıkarıldığı mahkemece salıverilen Şengül, istismar davasındaki şikayetin geri çekilmesi için Döndü’yü bir süredir ölümle tehdit ediyordu.

41 yaşındaki Döndü, 18 Şubat Pazartesi günü, 8 yaşındaki kızını okula bıraktıktan hemen sonra, boşanmak istediği Şükrü Şengül tarafından öldürüldü.

Henüz 6 aylık bir bebeği olan Döndü, Şükrü Şengül’ün kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olmuş ve boşanma davası açmıştı.

Sürekli şiddet gördüğü için daha önce de boşanma davası açan Döndü, hamile olduğunu anladıktan sonra eve geri dönmüştü. Ancak kızının anlattıklarından sonra, Şükrü Şengül’ün 1,5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı, jandarmaya şikayette bulundu.

Kız çocuğu sosyal hizmetler tarafından gözetim altına alınırken, baba Şükrü Şengül hakkında çocuğun ifadeleri dikkate alınarak dava açıldı. Ancak 4 Ocak’ta gözaltına alınan saldırgan, 5 Ocak’ta nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İfade veren Şengül, “Kendisine ait odası vardı, ancak hava soğuk olması nedeniyle benimle yatıyordu. Yapılan suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu.

Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Şengül’ün ilk duruşması, 21 Mart’ta Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ÖNÜNE GEÇEN KADINLARA ‘SİZİ DE VURURUM’ DEDİ

İstismar nedeniyle açılan dava öncesi Döndü’yü sürekli tehdit eden Şükrü Şengül, silahı olduğunu söylüyor, şikayetini geri çekmezse kadını öldüreceğini söylüyordu. Döndü’nün kuzeni Nuray, soL’a yaptığı açıklamada, aynı silah nedeniyle daha önce Esertepe Karakoluna şikayette bulunduklarını, ancak Şükrü Şengül’ün silahı olduğu iddiasını reddettiğini anlattı.

Döndü’nün şikayeti üzerine Ankara 10. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı kanuna dayanarak, 15 Ocak’ta 6 ay koruma kararı verdi.

“Kuzenim evliliğinin ikinci gününden beri şiddet görüyordu, ikinci çocuğu olduğu için eve döndü ama kızının istismar edildiğini öğrenince dayanamadı” diyen Nuray, kız çocuğunun anlattıkları nedeniyle dehşete düştüklerini söylüyor.

Tutuklu bulunan Şükrü Şengül ifadesinde “Kızımı bana göstermiyordu. Olay günü de görebilmek için okula gittim. Ağır küfürler etti. Düşmanım çoktur, her zaman silahla gezerim. Küfürleri duyunca kendimi kaybettim, ateş etmeye başladım, gerisini hatırlamıyorum” dedi.

Oysa katil Şükrü Şengül, Döndü’yü ensesinden üç kurşunla vurarak öldürdü, aralarında hiçbir konuşma olmadı. Kaçarken önüne geçen kadınlara ise “Sizi de vururum” dedi.

“Kuzenim kalleşçe arkadan vurularak öldürüldü, belki önüne geçseydi kaçabilecekti, fırsatı olmadı” diyen Nuray, katilin 21 Mart’ta dava görülmeden önce kuzenini öldürmeyi planladığını söylüyor.

AVUKAT ERDEN: YARGIDAN GELEN GÜÇLE DÖNDÜ’YÜ ÖLDÜRDÜ, BU YARGI ORGANLARI İFŞA EDİLMELİ

Döndü’nün avukatlığını üstlenen Müjde Tozbey Erden soL’a yaptığı değerlendirmede, Döndü’nün kendisine yıllarca uygulanan şiddete karşı boyun eğmediğini, yıllarca çeşitli kurumlardan yardım ve mücadelesine destek istediğini ancak hiçbir kurumun desteğini göremediği için şiddet gördüğü eşine geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Kız çocuğunun istismar edildiğini öğrenmesi üzerine dönmemek üzere çocuklarıyla birlikte evinden kaçarak ailesine sığınan Döndü için Erden; “İstismarcı kocasını da ülkemizin en büyük ‘koruyucu’ organı olan yargı sistemine şikayet etmiştir. Döndü'nün eşi sadece 1 gün istismar nedeniyle gözaltında tutulup serbest bırakılmıştır. Maalesef şiddet gören Döndü'yü ve kızını koruması gereken yargı, güçlü olanın yanında, yani istismarcı erkeğin yanında saf tutmuş ve tahliye kararı vermiştir” dedi.

İstismarcı kocanın yargının kendisine verdiği güç ile Döndü'yü öldürdüğünü vurgulayan Erden; “Bu davada sadece istismarcı Şükrü Şengül suçlu değildir, bu adamı serbest bırakan hakim ve savcı da suçludur. Erkeğin yanında saf tutan yargı organları da yargılanmalı ve şiddete çanak tuttukları için ifşa edilmelidirler” çağrısında bulundu.