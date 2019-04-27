Okul bahçesinde çocuklara cinsel taciz iddiası: Şüpheli tutuklandı

Muğla'da bir kişinin okul bahçesinde iki çocuğa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Çocuklardan birisinini Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklandı.

Muğla'da inşaatta işçi olarak çalışan T.Ç. adlı kişinin, Salihpaşalar mahallesinde okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. T.Ç.'nin, Suriye uyruklu S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. adlı erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi. Okuldaki bir öğrencinin, şüphelinin yaptıklarını jandarmaya ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi Ula ilçesi Gökova mahallesinde gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve psikologlar eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. TUTUKLANDI Muğla'da iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T. Ç. tutuklandı. İLGİLİ HABER 2019'un ilk üç ayında 483 çocuk istismara maruz kaldı!