2019'un ilk üç ayında 483 çocuk istismara maruz kaldı!

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, yılın ilk üç ayında 483 çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan raporlarda, suça sürüklenen çocuk ve mağdur çocuklardaki artış gözler önüne serildi.

Rapora göre, sadece yılın ilk üç ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere, 83’ü 12 yaşın altında toplamda 483 çocuk istismara maruz kaldı.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, aile içi şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk yaralama suçu mağduru olarak ceza adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldı.

Baro tarafından “Çocukların suçtan korunması, suça sürüklenmekten korunması, ayrımcılığa uğramaksızın her türlü temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, cinsel şiddet ve sömürüden, her türlü ihmal ve istismardan korunması öncelikle devletlerin yükümlülüğü altındadır” ifadeleriyle devletin çocukları suçtan korumadaki görevleri anımsatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, BALIKESİR VE İMAM KARARI

2019'da artan cinsel istismar vakalarına son olarak Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun hedef alındığı saldırı eklendi.

Halk günlerdir ilçede sokağa çıkarak istismarcılara tepki gösterirken, dün yapılacak eylem polis tarafından engellendi.

Dün Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir öğretmen, 2 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Kuran kursuna giden bir çocuğu istismar etmekle suçlanan imamla ilgili Mersin’in Tarsus ilçesinde görülen davada ise sanığa 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme buna karşın tutuklama kararı almadı. Mağdurun ailesi ve avukatları tutukluluk kararı için itiraz edecek.