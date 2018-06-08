Komünist LGBT'lerden Onur Haftası açıklaması: Onurumuz için bu düzen değişmeli

Komünist LGBT'ler yaklaşan Onur Haftası nedeniyle bir açıklama yayımladı.
Her yıl haziran ayında dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve Onur Yürüyüşü'yle tamamlanan Onur Haftası nedeniyle bir bildiri hazırlayan Komünist LGBT'ler, 24 Haziran seçimlerine bağımsız milletvekili adaylarıyla katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu'na destek açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Nefret cinayetlerinin işlenmediği, tüm yurttaşlarının sokaklarında korkusuzca dolaşabildiği bir ülke için, aklın ve bilimin yön verdiği aydınlık bir ülke için, ailenin kapitalizmin sürmesi için işlev gören bir toplumsal norm olmaktan çıkıp sevgi temelinde gönüllü birlikteliklere dönüşmesi için sen de bize katıl ve 24 Haziran genel seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli diyenlerin sesine ses ver" denildi.
"Onurumuz için bu düzen değişmeli" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:
Haziran ayı özel bir ay. Türkiye’de işçi sınıfının tarihindeki en görkemli ayağa kalkışlarını ortaya koyduğu bir mücadele ayı… Direnişin, boyun eğmemenin, unutmamanın ayı…
Evde, okulda, iş yerinde, sokakta, hayatın her alanında ayrımcılığa, damgalamalara, şiddete maruz kalan; eşit eğitim, eşit sağlık, eşit güvenlik, eşit çalışma, eşit yaşam hakları on yıllardır yok sayılan LGBT’ler (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel) için ise onur ayıdır Haziran.
LGBT’lerin gökkuşağının rengini çaldıkları 2013 Haziran Direnişi’nin beşinci yılında, bugün, halkın önüne göstermelik bir sandık çıkarılıyor. Geçmişi karanlık liderler, patron partileri ve onların temsilcileri, “yerli ve milli” iş adamları, aydın katliamlarının suç ortakları arasından bir seçim yapmamız isteniyor. Oysa ne ayrımcılıktan, gericilikten, nefretten beslenen bu düzen, ne de bu düzeni sürdürmeye talip olan adaylar herkes için onurlu bir geleceği vaat edebilir.
Kökenini kentlerdeki baskı, zulüm ve ayrımcılığa karşı eşitlik ve aydınlanma mücadelesinde bulan Onur Haftası’nda çağrımızdır:
- LGBT’lerin eşit yurttaşlar olarak toplumsal yaşamın bir parçası olduğu bir ülke için,
- Nefret cinayetlerinin işlenmediği, tüm yurttaşlarının sokaklarında korkusuzca dolaşabildiği bir ülke için,
- Aklın ve bilimin yön verdiği aydınlık bir ülke için,
- Toplumsal dayanışmanın hüküm sürmesi için,
- Ailenin kapitalizmin sürmesi için işlev gören bir toplumsal norm olmaktan çıkıp sevgi temelinde gönüllü birlikteliklere dönüşmesi için,
- İnsanın insanı sömürmediği bir düzeni hep birlikte var etmek için harekete geçebiliriz.
Sen de bize katıl ve 24 Haziran genel seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli diyenlerin sesine ses ver.
Bu Düzen Değişmeli Platformu milletvekili adaylarını destekle.
Onurlu bir yaşam için Bu Düzen Değişmeli!
Eşit Yurttaşlık Sosyalizmde!
Komünist LGBT’ler