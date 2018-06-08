Komünist LGBT'lerden Onur Haftası açıklaması: Onurumuz için bu düzen değişmeli

Komünist LGBT'ler, her yıl haziran ayında dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan Onur Haftası'nın yaklaşması nedeniyle bir açıklama yayımladı. 'Onurumuz için bu düzen değişmeli' başlıklı bildiride, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adaylarına destek çağrısında bulunuldu.

Komünist LGBT'ler yaklaşan Onur Haftası nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Her yıl haziran ayında dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve Onur Yürüyüşü'yle tamamlanan Onur Haftası nedeniyle bir bildiri hazırlayan Komünist LGBT'ler, 24 Haziran seçimlerine bağımsız milletvekili adaylarıyla katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu'na destek açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Nefret cinayetlerinin işlenmediği, tüm yurttaşlarının sokaklarında korkusuzca dolaşabildiği bir ülke için, aklın ve bilimin yön verdiği aydınlık bir ülke için, ailenin kapitalizmin sürmesi için işlev gören bir toplumsal norm olmaktan çıkıp sevgi temelinde gönüllü birlikteliklere dönüşmesi için sen de bize katıl ve 24 Haziran genel seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli diyenlerin sesine ses ver" denildi.

"Onurumuz için bu düzen değişmeli" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle: