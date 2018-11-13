KHK'lı doktorlar için yeni teklif: 450 gün bekle ya da tazminat öde

AKP ve MHP’nin kabul ettiği KHK'lı doktorların çalışmasını kısıtlayan maddede değişikliğe gidileceği sinyali verildi.
AKP’nin sağlıkta şiddeti önleme adı altında sunduğu torba yasanın içerisinde yer alan madde değişikliği henüz geri çekilmezken, yarın Meclis Genel Kurul'unda tartışılmak üzere değişiklik teklifi sunuldu.
450 GÜN BEKLE YA DA TAZMİNAT ÖDE
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de madde üzerindeki yeni teklifi Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu: “KHK’lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek”
İhraç edilen ve "güvenlik" gerekçesiyle atanamayan doktorlara çalışma yasağı getiren madde AKP’nin önerisi üzerine AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti.
Kabul edilen maddeyle birlikte çalışma hakkı iki yıl boyunca engellenen doktorlar, yalnızca SGK ile anlaşması olmayan özel hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilecek. Türkiye’de bu kapsamda bulunan sağlık kurumu sayısının oldukça az bulunduğu göz önünde bulundurulursa, KHK’lı doktorların çalışması neredeyse tamamen engellenmiş olacak.