KHK'lı doktorlar için yeni teklif: 450 gün bekle ya da tazminat öde

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve 'güvenlik' gerekçesiyle atanamayan doktorların çalışmasını kısıtlayan madde, gelen tepkiler üzerine yarın genel kurulda tekrar değerlendirilicek. Ancak teklif edilen yeni düzenleme ile doktorların mesleklerine dönebilmesi için önemli miktarda tazminat ödemesi öngörülüyor.

Haber Merkezi