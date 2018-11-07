Meclis Sağlık Komisyonu'nda tartışma: AKP görüşme bitmeden oylamaya geçti

KHK ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin çalışma hakkını elinden alan düzenleme Meclis Sağlık Komisyonu'ndan büyük tartışmalara sahne oldu. Düzenleme AKP'nin oylarıyla kabul edildi.

Meclis Sağlık Komisyonu'nda, KHK ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin çalışma hakkını elinden alan düzenlemenin görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

Komisyonda yaklaşık 12 saat boyunca görüşülen madde, tartışmalar sürerken AKP tarafından oylamaya sunulmak istendi.

CHP milletvekilleri madde üzerinde görüşmelerin sona ermediğini bu nedenle oylanamayacağını söyleyerek tepki gösterirken, tartışmaların büyüdüğü sırada oylamaya sunulan madde kabul edildi.

'HEKİMLER AÇLIĞA VE ŞİDDETE TESLİM EDİLİYOR'

AKP tarafından hazırlanan düzenlemeye ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, hekimlerin torba yasa ile hem açlığa hem de şiddete teslim edildiğini vurgulamıştı.

Adıyaman, tartışma konusu olan düzenlemeyle ilgili, "İhraç edilen sağlık emekçilerinin SGK ile anlaşmalı yerlerde çalışması düzenlemeyle birlikte engelleniyor. Bu insan haklarına aykırı, hiçbir yargılama ve suçlama yapılmadan ihraç edilen sağlık emekçilerinin açlığa itilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.