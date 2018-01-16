KHK ihraçlarına ilişkin en ilginç bilgi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeyi OHAL'le yöneten AKP, darbe girişimi sonrası asker ve polisten çok öğretmen ihraç etmiş.

AKP'nin OHAL ve KHK uygulamalarına ilişkin ilginç bir örnek daha gündeme geldi.

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, OHAL süreci boyunca ihraç edilen öğretmen sayısının, darbeye karıştığı iddiasıyla ihraç edilen asker ve polis sayısından fazla olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan Çakmak, “İlan edildiği günden beri ülkede hukuka ve adalete güveni zedeleyen OHAL'in, artık sürpriz olmayan bir açıklamayla, bir kez daha uzatılacağı belirtildi. OHAL ve KHK rejimi, yönetememenin itirafıdır. Yakın zamana kadar OHAL'i kaldırmakla övünen iktidar, bugün, OHAL'e karşı çıkanları terörist ilan etmektedir” dedi.

OHAL süresince 41 bin 397 eğitim emekçisinin haksız hukuksuz biçimde ihraç edildiğini belirten Çamak, “Darbeye karıştığı iddiasıyla ihraç edilen asker ve polis sayısından daha fazla eğitim emekçisi ihraç edildi. Tüm öğretmen atamaları sözleşmeli yapıldı. Sadece eğitim alanında değil, her alanda ülkemizin geleceğini karartan bu hukuksuz rejime bir an önce son verilmelidir” ifadelerini kullandı.