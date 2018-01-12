KHK ile göreve iade edilenlere yeni tuzak

Son çıkarılan KHK ile göreve iade edilenlerin 10 gün içinde işe başlamamaları durumunda görevden çekilmiş sayılacakları belirtildi. Öte yandan haksız yere ihraç edildikleri kabul edilen kişiler, KHK'da yer alan bir maddeye göre tazminat talebinde de bulunamayacak.

AKP'nin binlerce kişinin telefonuna iradeleri dışında Bylock yüklendiği itirafı sonrası, yaklaşık iki bin kişi göreve iade edildi.

Daha önce haksız şekilde ihraç edildikleri kabul edilen kişilerin göreve iade KHK'sında ilginç ifadeler yer aldı.

Buna göre, görevine iade edilen kişiler 10 gün içinde işlem yapmamaları durumunda görevden çekilmiş sayılacak. Ayrıca haksız yere işten çıkarılan yurttaşların bu süreç için tazminat talebinde bulunmasını engellemek için KHK'ya "Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz" ifadeleri konuldu.

Göreve iade edilen yurttaşlar, bu süreçte almaları gereken mali ve sosyal hakları ise alabilecek.

İşte ilgili düzenleme: