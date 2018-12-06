Kantinciden öğrenciye 'dışarıdan yiyecek alamazsın' dayağı

İzmir Karataş Anadolu Lisesinde meydana gelen bir olay, daha önce de çeşitli mafya ve sermaye gruplarının kavga alanı haline gelen okul kantinlerinin, öğrenciler açısından nasıl bir risk oluşturduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye'de çeşitli mafya ve sermaye gruplarının çekişme alanı haline getirilen okul kantinleri, öğrenciler açısından da risk taşıyor. Bunun son örneklerinden biri İzmir'de yaşandı.

Karataş Anadolu Lisesinde 11. sınıfta eğitim gören bir öğrenci, geçen hafta, 29 Kasım Perşembe günü okul kantinini pahalı bularak öğle arasında dışarıdan yiyecek aldı. Okul kantininin ortağı M. adlı şahıs, öğrencinin dışardan yiyecek aldığını görünce küfür içeren bazı sözler sarf etti. Öğrenci de bu duruma tepki göstererek, "Bizim nereden yemek aldığımıza karışamazsınız, böyle küfürlü de konuşmaya hakkınız yok" dedi. Öğrencinin üzerine yürüyen kantinci, öğrenciyi darp etmeye başladı. Olay okul yönetimine iletildi. Okul müdürü herhangi bir tutanak tutmayarak olayı örtbas etmeye çalıştı.

Olayın peşini bırakmayan öğrenci, bir sağlık kuruluşundan darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. Daha önce okulda yaşadığı ve barındığı öğrenilen kantinci M., bu olayın ardından kayıplara karıştı. Kantincinin polis tarafından arandığı öğrenildi.

Öğrenciler, olayı örtbas etme çabalarından dolayı okul yönetimine tepkilerini dile getirdiler. soL'a konuşan öğrenciler, yaşanan darp olayından sonra bazı öğrencilerin kantine boykot uyguladıklarını, alışveriş yapmadıkları anlattılar. Darp mağduru öğrenci de, "Okul yönetiminin daha duyarlı davranmasını isterdim. Bu kişilerin kantin işletme belgesinin iptalini talep ediyorum. Benim başıma gelen başka öğrencilerin de başına gelebilir" diyerek tepkisini dile getirdi.